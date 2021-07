Vibo, ancora rubinetti a secco in alcuni quartieri: «Siamo stremati»

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

Ancora rioni senz’acqua a Vibo Valentia, sebbene il Comune abbia comunicato come i guasti alla rete idrica siano stati riparati dalla Sorical. Molti i rubinetti in città che continuano a rimanere a secco.

Su Corso Umberto I, dove insistono diverse attività commerciali, da ben otto giorni non arriva il prezioso liquido. «Solo di notte qualcuno riesce a riempire i serbatoi», commenta un ristoratore che ieri è stato costretto a mandare indietro alcuni clienti. Altre attività si vedono obbligate ad acquistare l’acqua o a rifornirsi alle vicine fontanelle pubbliche: «Dobbiamo riempire i bidoni e trasportarli nelle nostre case o negozi – aggiungono i residenti -, un lavoro che costa tempo e fatica. La situazione – dicono – va avanti da troppi giorni, ora non ce la facciamo più, siamo stremati».