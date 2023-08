Vibo Marina: un intero quartiere senz’acqua da luglio, esplode la rabbia – Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

E se nella frazione Piscopio, Comune e Sorical hanno trovato una soluzione aumentando la portata d’acqua, c’è un altro quartiere a Vibo Marina con i rubinetti a secco dal mese di luglio. Nella I^Traversa di via Longobardi l’acqua arriva con il contagocce tra la rabbia e l’esasperazione dei residenti, circa 20 famiglie che da due mesi chiedono l’intervento del Comune. «Il mio bambino di 5 anni ha la leucemia. Stiamo facendo la terapia in casa, ma ha bisogno di un ambiente sterile, senza acqua non possiamo garantirglielo». Un grido di aiuto che la giovane madre di Vibo Marina ha recapitato direttamente al sindaco di Vibo Valentia.

«Le ho scritto su Messenger. Mi ha risposto che avrebbe provveduto e invece continuiamo a non avere acqua in casa». Si commuove. Sono lacrime cariche di rabbia.

Nessuno, amministratori comunali compresi, conosce la causa del guasto che va avanti dal primo luglio. Impossibile accedere al serbatoio che si trova in un luogo impervio a causa della folta vegetazione. Il Comune avrebbe dovuto inviare una squadra di operai per liberare la strada e permettere ai tecnici di ispezionare il serbatoio, così da scoprire la causa del problema. «Maria Limardo si era impegnata a mandare qualcuno. È da 20 giorni che stiamo aspettando». Per poter sopperire all’emergenza, i residenti sono costretti a far ricorso alle autobotti dei privati, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista economico. «Acqua che paghiamo due volte – fa notare una donna – quando la compriamo dal fornitore, che riempie la cisterna del nostro palazzo con l’autobotte, e quanto esce dai rubinetti di casa, perché il contatore la considera erogata dall’acquedotto comunale». Stanchi ed esasperati Stanchi ed esasperati hanno avviato una raccolta firme per presentare un esposto in Procura.

