Diocesi di Mileto, il vescovo Oliva incontra i giornalisti

Il dimissionario Luigi Renzo

Prosegue a ritmo frenetico l’attività di monsignor Francesco Oliva nella veste di amministratore apostolico della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea. Il vescovo di Locri-Gerace è stato chiamato lo scorso 1 luglio da Papa Francesco ad assumere questa funzione dopo le dimissioni del presule Luigi Renzo, rassegnate ufficialmente per motivi di salute. Il tutto, in attesa della nomina del nuovo vescovo della più antica diocesi di rito latino del Meridione d’Italia, che dovrebbe avvenire nel giro di pochi mesi, fra settembre e ottobre.

Dal momento del suo insediamento monsignor Oliva è stato più volte a Mileto, dapprima per incontrare monsignor Renzo e poi per prendere contezza della situazione e per stare a stretto contatto con i vertici della Curia, nei giorni scorsi confermati con delega in toto. Nell’ottica di svolgere al meglio la sua funzione di guida protempore della Diocesi, l’amministratore apostolico il prossimo mercoledì 14 luglio ha deciso di incontrare i giornalisti, nel corso di un’apposita riunione in programma nell’aula Magna di palazzo San Paolo, uno dei plessi della nuova Curia vescovile di Mileto. L’incontro con la stampa si terrà nella mattinata a partire dalle ore 11.30.

