Nicotera, querela contro il sindaco per le frasi all’indirizzo degli emigrati

Ritenute offensive da un cittadino in vacanza nel paese che ha presentato denuncia per diffamazione ai carabinieri della locale stazione

Sarà l’autorità giudiziaria a doversi occupare delle frasi del sindaco di Nicotera, Giuseppe Marasco, messe nero su bianco sul proprio profilo facebook all’indirizzo degli emigrati. In dialetto, il primo cittadino di Nicotera aveva scritto: “Su cciù nirighi da fami e si giranu a testa sutta non nci cadi na lira da sacchetta”, respingendo così le critiche che diversi bagnanti ed emigrati avevano rivolto in ordine alle condizioni del mare di Nicotera. Proprio un emigrato nicoterese, ritenendo tali parole fortemente offensive nei confronti di chi si è trovato costretto a lasciare la propria terra per ragioni di lavoro, ha deciso di sporgere nei confronti del sindaco Giuseppe Marasco una querela per diffamazione, aggravata dall’utilizzo del social network. La querela è stata presentata alla locale stazione dei carabinieri e verrà quindi inoltrata dagli stessi militari dell’Arma alla Procura di Vibo Valentia per tutte le valutazioni di competenza. Le parole del sindaco Giuseppe Marasco avevano sollevano un’ondata di disapprovazione, dai consiglieri di minoranza sino al sindaco di Limbadi.

