Sant’Onofrio, i cittadini denunciano: «Zona Cao nel degrado. È una vergogna»

Uno stato di totale abbandono. È quello in cui versa la zona Cao a Sant’Onofrio. La denuncia arriva direttamente dai cittadini che rivolgono un accorato appello affinchè si ponga rimedio ad una situazione definita “vergognosa”.

Degrado e incuria

I residenti si trovano quotidianamente a fare i conti con i disagi ingenerati da una strada fortemente dissestata e, come se non bastasse, la presenza di fitta vegetazione che ricopre la strada.

Zona Cao a Sant’Onofrio

Nonostante i continui richiami portati avanti da tempo al Comune di Sant’Onofrio e al servizio social che dispone quest’ultimo, ad oggi non è stato risolto nessun problema: « Entrando nello specifico il degrado in cui versano le fontane del Cao è una vergogna per i santonofresi che sono legati al luogo perché rivedono in quest’ultimo fonte di tradizione e cultura», affermano.

La mancata illuminazione

Inoltre, i cittadini si trovano a far fronte ad un altro grande problema ovvero la mancanza di illuminazione nella zona citata precedentemente: «È importante specialmente in quest’ultimo periodo per via carenza idrica in cui versa tutto il paese. Molti – rimarcano- si trovano impossibilitati a trasportare acqua durante le ore notturne».