Il lussuoso yacht di Valentino approda a Vibo Marina

Il lussuoso yacht TM Blue One dello stilista Valentino è attraccato al pontile Marina Carmelo del patron Francesco Ranieri. Si tratta dell’ennesima maxi-imbarcazione avvistata nelle acque di Vibo Marina nel corso di quest’ estate. A bordo dello yacht il noto stilista che ha scelto ancora una volta la Costa degli dei per godersi qualche ora di relax.

Il lussuoso yacht TM Blue One

Le caratteristiche del TM Blue One

Il TM Blue One è uno yacht a motore lungo 46,32 metri. Il TM Blue One presenta il design esterno di Gerhard Gilgenast, mentre gli interni sono stati realizzati da Peter Marino, con l’architettura navale di Gerhard Gilgenast . Il superyacht, consegnato nel 1988, può accogliere fino a 10 ospiti e ha anche alloggi per 9 membri dell’equipaggio, incluso il capitano. Ha lo scafo in acciaio e sovrastruttura in alluminio.

Quando Sophia Loren lo varò

Lo yacht T.M. Blue One è una nave storica costruita più di trent’anni fa dai Cantieri Picchiotti. Per il varo volle come madrina una splendida Sophia Loren.