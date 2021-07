Vibo Marina: al porto il “Saramour”, gioiello della cantieristica da diporto

Da ieri è ormeggiato presso il pontile “Marina Carmelo” il megayacht “Saramour”, gioiello della cantieristica da diporto che, grazie ai suoi preziosi arredi, viene considerato una galleria d’arte galleggiante ed è stato classificato come uno degli yacht più belli al mondo. Costruito interamente in Italia nel 2014, il Saramour naviga attualmente sotto bandiera delle Isole Cayman. Imponenti le sue dimensioni, con una lunghezza di 61,3 metri per 10 metri di larghezza, motivo per cui la sua bianca sagoma è visibile da ogni angolo del porto. Gli spazi esterni e gli ambienti si sviluppano su cinque ponti, con il ponte-lido che custodisce una splendida piscina azzurra. [Continua in basso]

Non è la prima volta che la lussuosa imbarcazione approda nel porto di Vibo Marina, in quanto già negli anni passati è sostato a lungo presso lo stesso pontile turistico. Segno distintivo di un polo diportistico, quello di Vibo Marina, ormai considerato di alto livello nel Mediterraneo. Significativo, a questo proposito, la testimonianza di un famoso diportista che così ha scritto sulla sua pagina Facebook: «Ci sono solo due porti da cui facciamo sempre fatica a partire, sono entrambi in Calabria. Ancora una volta, Franco e il suo team ci confortano: lo spirito marinaro, la disponibilità, l’attenzione, la cortesia e soprattutto l’amicizia possono essere ancora parte integrante del nostro mare quando si tocca terra. Qui l’accoglienza è più di un mestiere, è una vocazione. Il Marina Carmelo ti accoglie prima del tuo arrivo e ti segue dopo che vai via. Non mi stancherò mai di dirlo: è in Calabria che comincia la civiltà nautica, tutto ciò che viene prima è solo commerciale».