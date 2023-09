A Vibo Marina arriva “Ocean Pearl”, il lussuoso yacht incanta con il suo moderno design

Grazie al suo design contemporaneo, non può passare inosservato suscitando la curiosità anche di quanti guardano le barche con aria distaccata. Ocean Pearl, ormeggiato al pontile “Marina Carmelo” di Vibo Marina, viene infatti considerato un autentico gioiello della nautica. La sua particolare forma ricorda quella di uno squalo. Progettato da Norman Forest, è stato varato presso i cantieri navali Rodriguez di Sarzana (La Spezia). Si fa ammirare per i suoi spazi ampi con la luce che diventa parte integrante dell’arredamento curato nei dettagli, dalle ceramiche ai tessuti, dalla scelta del complementi d’arredo fino alle uniformi dell’equipaggio, sette persone tutte altamente specializzate. Soffitti in corian con lavorazioni accurate ed eleganti, mobili e arredi firmati dallo stilista italiano Cascina. Sottocoperta offre cinque suite per un massimo di dodici ospiti. Si tratta di un megayacht di lusso, ma non appartiene a un singolo proprietario, essendo gestito con la formula della multiproprietà, che consente di essere condiviso da un certo numero di proprietari abbattendo le astronomiche spese di funzionamento e manutenzione. Con “appena” due milioni di euro a testa, si può far parte della multiproprietà del superyacht. Il prezzo intero di Ocean Pearl si aggira intorno ai 14 milioni di euro.

