Torna la Festa del fungo a Serra San Bruno: tutto pronto per l’ottava edizione, con appuntamento il 9 e il 10 ottobre prossimi. La manifestazione, organizzata dalla Pro Loco di Serra San Bruno con il patrocinio dell’amministrazione comunale e in collaborazione con il Parco Naturale regionale delle Serre, a causa della pandemia quest’anno si terrà in forma più ristretta. Due le escursioni micologiche previste: il primo giorno in località Santa Maria del Bosco e il secondo in località Lacina. Grazie agli esperti coinvolti nella manifestazione sarà possibile scoprire curiosità e segreti sui funghi, oltre ad imparare di più sulla catalogazione grazie proprio ai micologi. Non mancherà poi la gastronomia: in entrambe le giornate infatti vi sarà la degustazione di prodotti a base di funghi.