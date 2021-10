Studenti lasciati a piedi a Vibo Marina, dopo le proteste Ferrovie cambia gli orari del bus

Gli studenti delle frazioni marine non arriveranno più in ritardo a scuola per colpa dell’autobus, o almeno si spera. A seguito del nostro articolo sulle proteste delle mamme a causa dei bus sovraccarichi che ogni giorno determinavano l’attesa della corsa successiva e l’arrivo a destinazione nei pressi della scuola con dieci minuti di ritardo rispetto all’orario di entrata, la società Ferrovie della Calabria ha provveduto a rimodulare gli orari della seconda corsa. [Continua in basso]

«Premesso che – precisa la società in una nota – i piani operativi di coordinamento scuole-trasporti messi in atto dalla Prefettura di Vibo Valentia sono stati istituiti in modo sperimentale per verificarne la loro efficacia ed adottare in seguito, sulla base delle reali esigenze registrate nell’arco temporale della sperimentazione, gli eventuali necessari correttivi, anche in ordine all’auspicata differenziazione degli orari in entrata ed in uscita dalle scuole, per come previsto dal vigente Dpcm che prescrive le misure da osservare per il contenimento della diffusione del Covid-19, FdC ha attivato tutte le possibili azioni di propria competenza atte a soddisfare la domanda di trasporto registrata nel comprensorio Vibonese, accogliendo anche l’orientamento generale di sua eccellenza il Prefetto di Vibo e del Settore Trasporti della Regione Calabria, di andare incontro alle esigenze dei viaggiatori. La Società è prontamente intervenuta modificando il percorso e orario della corsa per renderla più funzionale alle necessità rappresentate e garantire sin da subito il massimo supporto in questo momento così delicato di ripresa delle attività».

Ecco il nuovo orario della corsa rimodulata: Vibo Marina Viale Industria 6.55, Longobardi 7.05, Vibo Valentia Ospedale 7.22, Vibo Valentia Biblioteca 7. 32, Vibo Valentia Terminal bus 7.35.