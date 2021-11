Sant’Onofrio, il Comune ridona lustro al cimitero in vista del Giorno dei morti

«Negli ultimi giorni, in occasione della giornata di commemorazione dei defunti, ci siamo adoperati per dare lustro ai locali del cimitero. Un ringraziamento alle fioraie del paese che hanno offerto le piante ornamentali». Lo scrivono gli amministratori alla guida del Comune di Sant’Onofrio che annunciano anche l’imminente avvio dei lavori per la costruzione del nuovo cimitero cittadino.

«È uno degli impegni più importanti che il nostro gruppo politico aveva preso e – evidenziano- gli impegni vanno rispettati, senza “se” e senza “ma” La civiltà di un paese – fanno presente infine – si misura anche dalla cura e dall’attenzione che gli amministratori dedicano al luogo sacro che ospita il riposo dei propri defunti».