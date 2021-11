Cicala in corsa per realizzare la prima casa paese delle demenze

Una corsa per combattere la demenza. È lo scopo della manifestazione sportiva che si è svolta domenica nel piccolo borgo della presila catanzarese. La manifestazione organizzata dalla Ra. Gi Onlus con la collaborazione della Corricastrovillari mira alla raccolta fondi per un progetto ambizioso che è quello della realizzazione della prima casa paese per combattere la solitudine e la demenza.

Un coro di umanità non solo di cicala, ma di tutta l'Italia. Alla manifestazione podistica numerosi ciclisti provenienti da tutta la Calabria che hanno voluto dare il proprio contributo a questa nobile causa.

A Cicala l’atletica San Costantino

Ai nastri di partenza anche i podisti dell’atletica di San Costantino Calabro guidati da Raffaele Mancuso che hanno voluto fortemente partecipare alla manifestazione benefica. «E’ stata una giornata di arricchimento umano e solidale», hanno affermato gli sportivi vibonesi, per i quali «non sono importanti i tempi di gara ma è importante aver partecipato per aver dimostrato un segno di vicinanza e sostegno alla causa».