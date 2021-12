Nuove telecamere a Pizzo, approvato un progetto da 320mila euro

Il piano prevede il posizionamento di 24 nuove telecamere. Per l’impianto preesistente disposta la manutenzione

Con delibera del 7 dicembre 2021 a Pizzo è stato approvato un progetto per complessivi 320mila euro e cofinanziamento comunale di 10mila euro, da finanziarsi a cura del ministero dell’Interno, per la realizzazione di un sistema di videosorveglianza. Il piano prevede il posizionamento di 24 telecamere per tele-sorvegliare zone strategiche del territorio comunale.

In più, informano i commissari alla guida dell’Ente con una nota sui social: «Per l’impianto preesistente costruito a suo tempo con fondi del Por 2007/2013, dotato di 18 telecamere, il ministero dell’ interno, compulsato dalla commissione straordinaria, ha disposto la manutenzione con potenziamento della rete, affidando i lavori alla società vodafone, nell’ impossibilità che vi possa provvedere il Comune in condizione di dissesto».