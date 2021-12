A Briatico costituita la Pro Loco: eletto il direttivo

Anche Briatico ha la sua Pro Loco. È stata costituita ieri, 17 dicembre, presso la sala consiliare del Comune ed è stato eletto per acclamazione il suo primo direttivo, composto da 9 membri.

«Sfidando la comune superstizione del venerdì 17 e grazie al gruppo promotore che fin da subito ha creduto in questo sogno, finalmente anche Briatico ha la sua Pro Loco e può attivamente e concretamente pensare alla promozione sociale, culturale e turistica del suo territorio», è scritto in una breve nota. «Il lavoro da fare è tanto, ma il gruppo direttivo si dichiara entusiasta e non vede l’ora di coinvolgere l’intera comunità in questa nuova avventura. In un mondo sempre più connesso e ravvicinato, la parola chiave è “rete”, perché dove non può arrivare il singolo può riuscirci la collettività».