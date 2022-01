Non vedente “reclusa” in casa a Vibo senza acqua: «Nessuno mi aiuta, è una vergogna»

Disagi su disagi a Vibo Valentia a causa della mancanza di acqua per via della frana che ha provocato la rottura di parte delle tubazioni nella zona delle Serre collegate all’invaso dell’Alaco. Disagi soprattutto per le persone con disabilità, una delle quali – non vedente – ha contattato la nostra redazione chiedendo aiuto. «Mi vergogno di dover chiedere l’aiuto ai giornali ma non mi resta altra scelta dopo una serie di telefonate che non hanno risolto il problema. Sono una non vedente – spiega – e abito nei pressi dell’ospedale di Vibo. Ho inviato un messaggio al Comune di Vibo per dire se mi portavano l’acqua, vista la mia situazione, ma nulla. Ho parlato al telefono con un’assistente sociale del Comune la quale per tutta risposta mi ha chiesto come faccio a stare in casa se non vedente. Le ho spiegato che i non vedenti sono persone come tutte le altre. Ho chiamato i vigili del fuoco per avere l’acqua e mi hanno risposto che non possono fornirmela loro. Ho chiamato persino la Questura e mi hanno risposto che mi facevano sapere. E’ una vergogna tutto ciò – dichiara la signora 42enne –e non so più a chi rivolgermi. Avere l’acqua è un mio diritto e non è colpa mia se sono non vedente e c’è un guasto alla rete idrica. Non l’ho causato io il guasto. Pago profumate bollette come tutti e come gli altri ed ho diritto ad avere l’acqua, senza la quale non so proprio come fare. Mi vergogno di vivere a Vibo Valentia». Sin qui lo sfogo della signora. Chi di competenza provveda nel più breve tempo possibile. La donna abita nei pressi dell’ospedale di Vibo Valentia e le sue condizioni di non vedente non le permettono di uscire e rifornirsi di acqua autonomamente.

LEGGI ANCHE: Crisi idrica nel Vibonese, De Marco (Sorical): «Entro lunedì l’acqua nelle case» – Video