Strade colabrodo, l’appello dei cittadini di San Calogero: «S’intervenga per evitare altri incidenti»

Arterie colabrodo e disagi per gli automobilisti. Continuano le segnalazioni degli utenti preoccupati per le condizioni in cui versano le strade della provincia di Vibo. L’ultimo appello lo lancia Cosimo Limardo, segretario nazionale dipartimento diversamente abili e rappresentante del Partito unione nazionale italiana: «Alcuni cittadini – scrive in una missiva indirizzata alla Regione Calabria, al presidente della Provincia Salvatore Solano e al sindaco di San Calogero Giuseppe Maruca – si sono rivolti a noi per chiedere un tempestivo intervento lungo la strada principale di San Calogero che collega fra l’altro Calimera a Limbadi».



Più nel dettaglio, «in questo tratto di strada ci sono tre buche a distanza di una decina di metri una dall’altra che creano gravi disagi e situazioni di pericolo per ciclisti e motociclisti, oltre che per gli automobilisti, costretti a sterzare di scatto per non scontrarsi». Proprio a causa di queste problematiche, tra il bivio Cacciacera e Piano dei mulini si verificano spesso degli incidenti: «Situazioni di pericolo – aggiunge Limardo – che ho provato in prima persona a seguito di un incidente che mi ha coinvolto». La missiva viene dunque inoltrata per sollecitare un tempestivo e risolutivo intervento lungo l’arteria stradale colpevolmente trascurata come tanti altri tratti di competenza della Provincia di Vibo Valentia.