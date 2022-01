Il concorso 10eLotto premia la Calabria: si festeggia anche nel Vibonese

L'ultimo concorso ha distribuito 25,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 255 milioni dall'inizio dell'anno

Calabria protagonista del 10eLotto: nell’ultimo concorso di martedì 25 gennaio, come riporta Agipronews, un fortunato giocatore ad Anoia, in provincia di Reggio Calabria, ha centrato un 9 da 20mila euro. Si festeggia anche a Vibo Valentia grazie a 7 Doppio Oro da 15mila euro. L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito 25,6 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 255 milioni dall’inizio dell’anno. Ricordiamo, infine, che nel concorso del 10eLotto del 18 gennaio scorso, un altro fortunato giocatore sempre di Vibo Valentia è riuscito a centrare un 9 Oro portando a casa un premio da 50mila euro.