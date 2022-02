Anche a Vibo Valentia luci spente per protestare contro il caro-bollette

Anche il Comune di Vibo Valentia ha deciso di aderire all’iniziativa promossa dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro, in merito all’emergenza causata dall’aumento dei costi dell’energia. «Il governo – è scritto in una nota del sindaco, Maria Limardo – non ha preso in considerazione le richieste dei vari Comuni, non capendo il rischio che questi rincari possano causare sul nostro già fragile bilancio comunale, e quindi sulle eventuali difficoltà da parte dell’ente di erogare i servizi essenziali.



Per questo motivo oggi 10 febbraio, alle ore 20, il Comune di Vibo Valentia spegnerà simbolicamente l’illuminazione del Palazzo municipale. «Un gesto prettamente simbolico ma molto significativo rispetto ad un ulteriore aggravio delle casse comunali. Il Comune sarà costretto a decidere se salvaguardare gli equilibri di bilancio e erogare servizi ai cittadini. Tutto ciò non è accettabile», conclude il primo cittadino.