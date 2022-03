Pietro Bellantoni è il nuovo direttore de IlReggino.it

La testata giornalistica dello Stretto che fa parte del nostro gruppo ha un nuovo vertice. Bellantoni si occuperà anche di politica per LaC. Maria Grazia Falduto: «Nei prossimi giorni annunceremo importanti novità, sia in termini di arricchimento della nostra offerta informativa che di posizionamento del nostro network nel panorama mediatico regionale e nazionale»

Il Network LaC consolida la sua squadra e apre le porte a una nuova stagione con un cambio al timone della testata giornalistica ilReggino.it. Pietro Bellantoni è il nuovo direttore responsabile: ritorna a far parte di una squadra che lo ha già visto e lo vedrà protagonista della crescita dell’intero network. Bellantoni infatti, oltre alla direzione de ilReggino.it, avrà il compito di arricchire la squadra dell’intero network nel settore in cui è diventato un forte punto di riferimento per lettori e utenti: la politica regionale e nazionale. [Continua in basso]

«Con l’entrata di Bellantoni il Network LaC conferma la propria volontà di investire su risorse e competenze cresciute in Calabria e, allo stesso tempo, di incentivare la vocazione del gruppo che sta raccogliendo in questi mesi riconoscimenti straordinari frutto di anni di lavoro, programmazione e abnegazione di chi ci lavora», spiega Maria Grazia Falduto, direttore generale del gruppo Pubbliemme-Diemmecom. «Nei prossimi giorni annunceremo importanti novità, sia in termini di arricchimento della nostra offerta informativa che di posizionamento del nostro network nel panorama mediatico regionale e nazionale. Intanto un benvenuto non formale a Pietro Bellantoni, da cui il gruppo si attende un supporto e un contributo professionale all’altezza delle sue qualità»

Il neodirettore de il Reggino non nasconde la sua emozione. «Sono felice e onorato di tornare a unire la mia storia personale e professionale con la grande famiglia di LaC, un network in continua crescita e capace, in pochi anni, di ritagliarsi un ruolo preponderante nel panorama editoriale regionale e nazionale. Ringrazio il presidente del gruppo, Domenico Maduli, il direttore generale Maria Grazia Falduto, il direttore strategico Paola Bottero, il direttore editoriale, Alessandro Russo, e il direttore responsabile, Pier Paolo Cambareri, per avermi dimostrato a più riprese la loro stima e per la fiducia riposta nelle mie capacità professionali. Continuerò a mettere a disposizione di tutto il gruppo il mio impegno e le competenze che ho maturato nel corso della mia esperienza giornalistica». [Continua in basso]

«Mi è stato affidato – prosegue Bellantoni – il compito di spiegare la politica e le sue dinamiche, di rendere visibili i suoi retroscena, di analizzarne le strategie e ipotizzarne gli obiettivi reali. Svolgerò questo compito con immutata onestà intellettuale e senza mai far ricorso a tesi precostituite, bensì sempre cercando di affidare ai lettori/cittadini un racconto il più possibile fedele, il più possibile accurato, il più possibile vicino alla realtà delle cose».

«Allo stesso tempo – conclude – accetto con entusiasmo e senso di responsabilità la sfida rappresentata dalla direzione de ilReggino.it, un giornale che, a pochi anni dalla sua nascita, è già diventato un punto di riferimento imprescindibile per Reggio Calabria e la sua provincia. Il merito è di una squadra di bravi professionisti e del direttore Consolato Minniti, da cui ricevo, ringraziandolo con affetto e stima, il testimone. Il mio obiettivo sarà quello di consolidare i grandi risultati già ottenuti e di vincere le tante e nuove sfide che attendono ilReggino.it».