LaC pronta al passaggio dal 19 al canale 11: parte la rivoluzione della tv digitale

Switch off in 51 comuni della Calabria. Entro fine aprile il cambio di numerazione sarà completato. L'emittente televisiva del nostro network scala ben otto posizioni passando dal canale 19 alla nuova ambita e principale collocazione

LaC Tv scala ben otto posizioni e passa dal 19 al canale 11. Il passaggio avviene nell’ambito dello switch off del digitale terrestre che entro fine aprile verrà completato in tutta la regione Calabria, con la ricollocazione delle emittenti televisive sui nuovi canali assegnati in base al proprio bacino di utenza. Maggiori sono i telespettatori certificati, più basso è il numero di canale assegnato. Passare dal 19 all’11 è dunque un importantissimo risultato che suggella il successo crescente della tv del nostro network. E non a caso il giorno scelto per lanciare la campagna per informare i nostri telespettatori è proprio oggi, 11 aprile appunto. [Continua in basso]

Domani, dunque, come annunciato in una nota della Regione, in 51 comuni della Calabria dovrebbe essere attivata la nuova numerazione del canali riassegnati. La programmazione regionale della Calabria sarà sempre visibile sul canale 821. In questa prima fase, i comuni che saranno coinvolti nelle operazioni di ricollocazione delle frequenze sono: Acri, Albidona, Alessandria del Carretto, Amendolara, Bocchigliero, Calopezzati, Caloveto, Canna, Carfizzi, Cariati, Casabona, Castroregio, Cerchiara di Calabria, Cirò, Cirò Marina, CoriglianoRossano, Cropalati, Crosia, Crotone, Crucoli, Cutro, Francavilla Marittima, Longobucco, Mandatoriccio, Melissa, Montegiordano, Nocara, Paludi, Petronà, Pietrapaola, Plataci, Rocca di Neto, Rocca Imperiale, Roseto Capo Spulico, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Fili, San Giorgio Albanese, San Giovanni in Fiore, San Lorenzo del Vallo, San Nicola dell’Alto, Santa Severina, Santa Sofia d’Epiro, Scala Coeli, Scandale, Spezzano Albanese, Terranova da Sibari, Terravecchia, Trebisacce, Umbriatico, Vaccarizzo Albanese.



A partire da metà aprile invece, saranno coinvolte le aree rimanenti della provincia di Cosenza e, sul finire di aprile, le province di Catanzaro, Vibo Valentia e Reggio Calabria. Per maggiori informazioni sullo switch-off nei singoli Comuni basta consultare il sito del Mise.

Il significato della campagna di LaC

Una donna che tiene aperte le fauci di un leone a mani nude: questa è la rappresentazione più classica dell’arcano maggiore XI, la Forza. Nulla è per caso, ci siamo detti mentre elaboravamo le idee ed i soggetti per la comunicazione del passaggio di LaC dal canale 19 al canale 11. E abbiamo scelto le carte per il primo dei tre soggetti. L’11 è un numero molto bello: è un numero maestro che simboleggia la saggezza, l’intuizione, il completo equilibrio tra corpo e mente. Non solo: rappresenta il valore assoluto dell’utopia, sospinge l’individuo a superare la linea di confine che separa conscio e inconscio per conciliare il sogno con la realtà, incanalando l’energia verso fini costruttivi. [Continua in basso]

Se avessimo potuto scegliere il nostro numero di LCN avremmo scelto proprio l’11, accostamento di due 1, due identità. Il nostro network è proprio questo: la somma di tante unità, di tante identità. Il numero 11 è l’abito giusto per noi, per accedere al nuovo canale da domani, giorno dei primi passaggi, fino al 26 aprile, giorno ipotizzato da Ministero come definitivo per lo switch sull’intero territorio calabrese. E quindi partiamo giocandoci le nostre carte. Un arcano maggiore che esprime coraggio, determinazione, sicurezza. Non c’è alcun timore o paura nel gesto che viene compiuto dalla donna, che rappresenta il proprio autocontrollo.

Come non c’è mai stato, e continuerà a non esserci timore nel fare ogni giorno il nostro lavoro nel network LaC. A partire dall’informazione, sempre più ricca e puntuale. Per andare ai format già in onda e a quelli che lo saranno con l’11.

Perché 1+1=LaC. L’importante è non fare scelte affrettate. L’importante è prendere la carta giusta: l’11.