Il messaggio di Buona Pasqua della Pro Loco di Vibo Marina: «che sia di ripartenza per tutti»

La Pro Loco di Vibo Marina rivolge un augurio di Buona Pasqua a tutti i cittadini del Vibonese rivolgendo un pensiero particolare a quanti sono in difficoltà: «Alla comunità Ucraina da tempo già integrata ed a quella di recente accolta nel nostro territorio, ma anche a quanti – è scritto nel comunicato – appartengono ai tanti paesi in guerra oggi nel mondo. [Continua in basso]

Nel passato, tanti semplici piccoli Calvari sono stati posti delle tante comunità locali quale simbolo di devozione cristologica, momento anche di riflessione popolare sul sofferto di ogni giorno e di ogni luogo. Anche la Vibo Marina che cresce, nel 1991 ha voluto porre sulla via Stazione FS il suo Calvario, un’artistica scultura in acciaio (in foto), realizzata dalle maestranze del Nuovo Pignone di alto valore simbolico, il segno di una Comunità unita che si riconosce in profondi valori ed ideali».



La targa in marmo riporta “Offerto dal Nuovo Pignone al Comitato pro-erigenda nuova Chiesa che qui lo pose con il patrocinio della Pro Loco a testimonianza della arte e della fede di Vibo Marina”. L’auspicio della Pro Loco è quello «di poter ripartire insieme, dopo ogni sofferenza o fermata, guardando con speranza e lungimiranza ad un futuro migliore per tutti, magari con maggiore attenzione e impegno nella solidarietà e per il bene comune».

