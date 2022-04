Perché 1+1 è uguale a LaC – Video

Parte l’ultima fase della campagna di promozione per il passaggio dal canale 19 al canale 11 del digitale terrestre. Numeri uno si nasce, numeri 11 si diventa

di Paolo Bottero



Non serve scomodare la storia della filosofia per arrivare a quanto sintetizzato da Eraclito: “tutte le cose sono Uno, e l’Uno è tutte le cose”. Il senso dell’identità, dell’unicità, della forza costruita sull’unione di tante individualità, è ciò che mi ha attratta verso il grande gruppo e il grande network di cui faccio parte. Un network che oggi cambia passo, oltre che canale: il passaggio dal DDT 19 al DDT 11 è un passo di rinnovamento e di forza che abbiamo sottolineato con la campagna multisoggetto delle ultime due settimane. [Continua in basso]

Abbiamo aperto con la forza rappresentata dall’arcano maggiore XI, in cui una donna, che mi piace pensare come LaC, tiene aperte, a mani nude (come nuda deve essere la forza dell’informazione), le fauci di un leone, che potrebbe simboleggiare un territorio, la Calabria, fiera e selvaggia.

Poi siamo passati al gergo calcistico, mettendoci addosso la maglia numero 11 dei grandi campioni, perché “cambiamo maglia, non cambiamo pelle”.