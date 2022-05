Terza giornata della Tropea Experience: continua la celebrazione della “rossa” -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen>

Torna a stupire occhi e palati la Tropea Experience, il festival dedicato alla cipolla rossa, simbolo della Calabria nel mondo. Anche la terza e ultima giornata è caratterizzata da cooking show ed eventi che continuano a riscuotere grande successo di pubblico. [Continua in basso]

La mattinata si è aperta con un evento dal sapore particolare, che ha visto gli chef Max Mariola e Igles Corelli preparare piatti a base di cipolla rossa e prodotti del mare a bordo di un caicco.

Il tutto mentre in piazza Cannone si assisteva all’esibizione dello chef Alessio Sorce, accompagnato dal collega Nunzio Foti e da Federico Fusca e Francesco Gambacorta, che hanno messo in scena le “Sfumature di birra Trupiana”: un esempio di cucina fusion in cui la “rossa” si sposa con il Giappone.