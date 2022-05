È fuga dalla Calabria: Vibo tra le province che perdono più residenti tra il 2019 e il 2021

di Claudio Labate



Nel saldo finale tra chi arriva e chi se ne va, relativamente ai movimenti migratori interni al nostro Paese post pandemia, il Mezzogiorno rimane il territorio con il segno negativo. La Calabria con il suo -4,4 per mille si conferma agli ultimi posti “superata” solo dalla Basilicata (-4,8 per mille) e davanti alla Campania (-3,2). E Crotone, nel rapporto tra cancellazioni e iscrizioni anagrafiche, guadagna il fondo della classifica nazionale perdendo 7,1 residenti ogni mille abitanti (nonostante un rallentamento delle cancellazioni). Non se la passano meglio Vibo Valentia (-5,68) e Reggio Calabria (-5,63) che occupano rispettivamente il terz’ultimo e il quart’ultimo posto nella speciale classifica, divisi da Crotone soltanto dal -5,99 della siciliana Caltanissetta. [Continua in basso]

I saldi migratori al tempo del Covid

È quanto risulta dall’analisi Istat dei bilanci demografici mensili dello scorso anno – rilanciata da Il Sole24Ore – che mette in evidenza quali sono le province che hanno perso più residenti a favore di altri territori e quali, al contrario si sono mostrate più attrattive. Uno studio che mette a confronto i dati pre e post pandemia, quindi riferiti al lasso di tempo che va dal 2019 al 2021. C’è infatti da tenere conto che il Covid ha in qualche modo modificato le scelte e le priorità di vita di chi decide di trasferirsi da una parte all’altra del Paese, ma anche all’interno della stessa regione. Perché chi lo ha fatto, oltre ai classici motivi di lavoro o studio, ha fatto una scelta di vita, senza dimenticare le opportunità offerte dallo smart working che per molti è divenuta una modalità di lavoro anche a lungo termine.

“Nel 2021 – si legge sul quotidiano economico finanziario – le migrazioni interne sono tornate a crescere dopo il brusco arretramento imposto dalle limitazioni i agli spostamenti del 2020 si registrarono un milione 334mila trasferimenti di residenza interni al Paese, il 10% in meno rispetto al 2019; nel 2021 si ritorna a oltrepassare abbondantemente quota un milione 400mila, un livello ancora non del tutto in linea con quelli pre pandemici (rispetto ai quali si rileva una differenza del 4,9%), ma nemmeno lontano”. [Continua in basso]