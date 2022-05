Bimba disabile esclusa dalla gita, la scuola di Zungri trova il pullman ma aumenta il costo del “biglietto”

Pioggia di solidarietà sulla famiglia della piccola Carol: Comuni, associazioni e privati cittadini pronti a muoversi per fare in modo che l'undicenne possa passare una felice giornata con i compagni. Fa storcere il naso invece la soluzione trovata dall’Istituto scolastico

Tutti stanno facendo la cosa giusta, tranne la scuola di Carol, che alla fine è tornata sui suoi passi ma… sbagliando nuovamente strada.

Sta suscitando enorme scalpore la vicenda della bambina disabile di Zungri che non può andare in gita a Serra San Bruno con i compagni di classe, perché il pullman scelto non ha la pedana per l’accesso della speciale sedia a rotelle sulla quale è costretta da sempre.

Sono migliaia le condivisioni e le reazioni all’articolo de Il Vibonese, con una risposta di unanime solidarietà nei confronti di Rosetta, mamma di Carol, 11 anni, affetta dalla nascita da atrofia cerebrale che non le consente alcuna autonomia. Come raccontato dal nostro giornale, alle proteste del genitore, la scuola ha risposto all’inizio con un’alzata di spalle: «Se proprio vuol venire, deve portarla in braccio. Altrimenti per quest’anno non è possibile, sarà per la prossima volta». [Continua in basso]

Carol tra la mamma e la sorella

E invece no. Rosetta ha contattato la nostra redazione e la vicenda è esplosa in tutta sua forza emblematica. Perché sarà anche un “piccolo” fatto di cronaca, ma non è certo ammissibile, nel 2022, che un bambino in Italia venga escluso da un importante momento didattico a causa della sua disabilità. Tanto più che in braccio, Carol, oggi che ha 11 anni, non può viaggiare. Una soluzione che in passato la mamma aveva anche adottato, pur di farla partecipare alla gita scolastica. Ma che adesso non è compatibile con il peso e la statura della bimba, ma soprattutto con la necessità di una postura corretta che solo la sedia a rotelle le può garantire.

Ovvietà che, a quanto pare, la scuola di Cessaniti e il plesso distaccato di Zungri, quello frequentato da Carol, non avevano compreso. L’hanno capito, invece, solo dopo l’ondata di solidarietà che si è sollevata sui social. Tra i primi a reagire è stato il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari: «Come Amministrazione Comunale di Serra San Bruno metteremo a disposizione un mezzo per permettere alla piccola Carol di visitare la nostra città. Aspettiamo lei e i suoi amici a braccia aperte». Sempre a Serra si è mobilitata l’associazione Femmina, attraverso la sua presidente Valeria Giancotti. E poi l’Aism di Vibo, l’Associazione italiana sclerosi multipla, che ha offerto il proprio pulmino a cinque posti. E anche comitati di cittadini, come a Tropea e Ricadi, con Salvatore Tripaldi che a nome di un gruppo di persone ha offerto un mezzo attrezzato. [Continua in basso]