Settanta scatti per raccontare San Calogero: al via la mostra fotografica

L'esposizione si terrà domenica sera in piazza Nicola Calipari: è il frutto di un concorso per fotoamatori promosso dall'associazione culturale "Vivi San Calogero"

di Marco Galati



Settanta scatti e settanta storie per raccontare San Calogero. È quello che si propone di fare la mostra fotografica allestita dall’associazione culturale Vivi San Calogero che si terrà domenica sera, a partire dalle ore 18, in piazza Nicola Calipari. La rassegna di istantanee è il risultato di un concorso per fotoamatori promosso dall’associazione sancalogerese a inizio mese.

«Scatti esclusivi e inediti – si legge in un post social del sodalizio – saranno esposti e vi accompagneranno in un viaggio emozionante. Tutto ciò è stato possibile grazie ai tanti fotoamatori che, con interesse e originalità, hanno sposato con entusiasmo il nostro obiettivo teso alla valorizzazione e alla promozione del territorio».

«L’iniziativa – prosegue il post – si è avvalsa dell’apporto tecnico dei fotografi professionisti Andrea Aragona, Francesco Mazzeo, Giovanni Noto e Antonio Zinnà, che ringraziamo. A tutti i fotoamatori – concludono gli organizzatori – come riconoscimento all’impegno profuso sarà consegnato un attestato di partecipazione, mentre un premio simbolico andrà alla foto più bella».