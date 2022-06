A Mileto il primo presidio misto in Calabria di “Nati per la musica” e “per leggere”

Nasce a Mileto la prima sede calabrese di “Nati per la musica”. La realtà tesa a promuovere l’esperienza musicale in famiglia come strumento di relazione, già durante la gravidanza, per uno sviluppo migliore del bambino nelle prime epoche della vita, sarà anche presidio di “Nati per leggere”. La sezione dell’organizzazione nazionale no profit verrà ospitata all’interno del “Cantiere musicale internazionale” ubicato nell’ottocentesco palazzo San Giuseppe. La cerimonia inaugurale si terrà il prossimo 22 giugno alle 18, alla presenza del vescovo della diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, monsignor Attilio Nostro, del sindaco Salvatore Fortunato Giordano e di altre autorità territoriali.

«Il Cmi – sottolinea oggi il noto maestro di pianoforte Roberto Giordano, direttore e fondatore della realtà di alta formazione musicale – è nato più di dieci anni fa con l’intento di offrire ai giovani musicisti l’opportunità di formarsi con l’ausilio di maestri di chiara fama internazionale che, in questi anni, hanno colto il nostro invito e si sono prodigati per garantire a ragazzi provenienti da diversi paesi del mondo (Israele, Svizzera, Giappone, Belgio ecc.) una formazione d’eccellenza proprio a Mileto. Nonostante la poca attenzione delle Amministrazioni Regionali, che si sono succedute negli anni e che avrebbero dovuto riconoscere il lustro che la nostra istituzione sta portando alla Calabria intera – aggiunge con un velo di amarezza – abbiamo scommesso in questa impresa e la gratitudine dei ragazzi che noi formiamo, unitamente alle gratificazioni professionali che ottengono quotidianamente, sono la nostra forza. Il riconoscimento ottenuto da Npm e Npl è per tutti noi motivo di orgoglio e conferma che la qualità del lavoro svolto finora è riconosciuta al di fuori del nostro territorio regionale». [Continua in basso]