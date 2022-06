Libera Vibo Valentia: aperte le iscrizioni per il X Raduno nazionale dei giovani

Sono aperte le iscrizioni al X Raduno nazionale dei Giovani che si terrà, dal 30 agosto al 4 settembre, a Paestum in provincia di Salerno. È quanto fa sapere il coordinamento provinciale di Vibo Valentia dell’associazione Libera, guidato da Giuseppe Borello. In continuità con la giornata nazionale della memoria e dell’impegno, che quest’anno ha avuto la sua sede principale a Napoli, il raduno sbarca dunque per la prima volta in Campania, «terra che – si legge nel sito di Libera.it – ha maggiormente pagato un tributo di sangue innocente negli ultimi anni: l’elenco parla di giovani ragazzi che hanno perso la vita per mano della violenza camorristica, giovani dei quartieri popolari le cui speranze sono state stroncate da una guerra fatta per il controllo della droga e del racket».



Il raduno avrà, come sempre, alcuni momenti di confronto a gruppi tra i giovani della rete, «per far crescere le competenze e rendere ancora più efficace la nostra azione sui territori. E poi la possibilità di incontrare in assemblea alcuni testimoni della quotidiana lotta contro le mafie e la corruzione, che ci raggiungeranno per condividere con noi il loro impegno e le loro conoscenze. Non mancherà – è scritto sempre nel sito di Libera.it -lo spazio per stare insieme e fare comunità, attivando sinergie tra presidi e scambiandoci buone prassi, anche nell’informalità dei momenti liberi previsti dal programma».