“Valentia in festa”: parte da Vibo il primo festival itinerante della Calabria – Video

A tappe spedite verso la 5° edizione di “Valentia in festa”, presentata in conferenza stampa nella sala congressi della Bcc di Cittanova. Conferma il suo profilo regionale, l’associazione Valentia, ormai radicata in trenta città italiane grazie al lavoro capillare messo su dalla squadra creata intorno alla figura di Anthony lo Bianco.

«Ambiamo a creare un festival per tutto il Sud, dopo aver creato il primo vero festival itinerante della Calabria – ha detto il presidente – riuscendo a mobilitare un universo giovanile che ci mette la faccia ed offre una proposta culturale sempre più accattivante». Si parte da Vibo Valentia l’1 luglio per poi spostarsi, nell’ambito di un programma che si conclude il 31 – ed è consultabile anche tramite un’app – a Tropea, Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Tiriolo.

Non solo libri, ma anche installazioni, mostre e degustazione di prodotti enogastronomici, con un obiettivo – è stato detto nella conferenza stampa introdotta da Girolamo Giovinazzo, referente provinciale reggino, e dalla segretaria Valentina Fusca – «valorizzare anche i luoghi calabresi, convinti come siamo che la sfida si vince se i calabresi per primi conoscano la bellezza che li circonda». Discorso condiviso da una serie di partner, tra cui il nostro network e la Bcc della Calabria ulteriore – il cui presidente Sebastiano Barbanti ha partecipato alla presentazione – in ragione di un impegno volto a potenziare il binomio giovani e cultura.

