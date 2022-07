Salvarono la madre dal Covid: il figlio dedica la tesi ai sanitari dell’ospedale di Vibo

“Gli effetti della pandemia da Covid 19 sul benessere psicologico dei lavoratori sanitari”. Questo il titolo della tesi di Bruno Scopacasa con la quale lo scorso 12 luglio ha conseguito la laurea Magistrale in Psicologia. Ha voluto dedicarla al personale del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale di Vibo Valentia, dove era stata ricoverata la mamma per una forma grave da infezione da Covid-19. Bruno era rimasto colpito dal racconto, dalla professionalità, dall’aspetto umano e dal rapporto con i pazienti, di tutto il personale del reparto in un momento di difficoltà e disagio che vive chi si trova ad affrontare la malattia in isolamento, senza il supporto dei propri familiari. Una copia della tesi è stata consegnata nelle mani del responsabile del reparto, il dottor Vallone, visibilmente commosso e soddisfatto, alla presenza di tutto il personale in servizio.