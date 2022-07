Mieli: «La Calabria può superare i pregiudizi e mettere in campo l’orgoglio»

Raccontare una nuova Calabria, una Calabria di cui essere orgogliosi. E farlo con grandi personalità della cultura e del giornalismo. È questo l’obiettivo del grande evento organizzato a Tropea da ViaCondotti21 e LaC Network in partnership con il Comune di Tropea e la Fondazione Magna Grecia. E Link|Tropea Communication Meeting ha fatto centro già alla prima delle due serate in programma, nello scenario meraviglioso di Palazzo Santa Chiara. Grande partecipazione di pubblico e parterre d’eccezione, a cominciare da Paolo Mieli, giornalista ed ex direttore del Corriere della Sera e Antonio Padellaro, fondatore del Fatto Quotidiano, che hanno dialogato con il direttore editoriale di LaC Network Alessandro Russo e con il direttore strategico del Gruppo Pubbliemme|Diemmecom, del network e di ViaCondotti21 Paola Bottero di Riscrivere un nuovo Sud oltre i pregiudizi, titolo di uno dei due panel che hanno provato a raccontare una nuova visione della Calabria e del Meridione. [Continua in basso]

Paolo Mieli

«Questo è il momento in cui la Calabria può superare il pregiudizio e mettere in campo l’orgoglio», ha detto Mieli. «La Calabria oggi è in pole position – ha continuato -. In questi anni ha patito tanto, sembrava che non potesse più mettersi in piedi. E invece l’ha fatto. L’eredità politica era veramente pesante, ma la regione ha trovato l’energia per rimettersi in cammino. Il Procuratore Gratteri è un simbolo di questa nuova Calabria, che fa pulizia, ma non cerca la ribalta».

Antonio Padellaro

È d’accordo Antonio Padellaro, che ricorda anche la manifestazione contro la ‘ndrangheta del 5 luglio scorso a Milano. «Si parla sempre di smarrimento e perdita di prospettive, ma questa regione ha fatto enormi passi avanti, anche l’informazione ne ha fatta di strada», ha detto. «La Calabria deve essere orgogliosa di tante cose – ha spiegato -. Deve essere orgogliosa di aver portato centinaia di persone a Milano per manifestare contro le mafie. Deve essere orgogliosa di essere la regione che esprime Gratteri, che è un faro nella lotta alla ‘ndrangheta. Solo chi non ha memoria può rimpiangere i vecchi tempi». Sulle manifestazioni contro le mafie ha rilanciato anche Paolo Di Giannantonio, giornalista e volto storico del TG1, che ha partecipato al secondo panel della serata Comunicare un nuovo protagonismo civile, con studiosi ed esperti di criminalità organizzata, moderato dal direttore di LaC Pier Paolo Cambareri e dalla giornalista Rossella Galati. «Ai calabresi che si sentono vittime di pregiudizi dico “Non siete soli”. Sono i calabresi ad essere andati in piazza a Milano il 5 luglio a scorso contro la ‘ndrangheta. È così che si supera il pregiudizio. Con la partecipazione, con i programmi televisivi che parlano di Rinascita Scott, il processo che non ha nessuno spazio sulle tv nazionali. Questo non è pregiudizio. È coraggio».



«La ‘ndrangheta non è un problema della Calabria, ma dell’Italia intera» ha detto Angela Iantosca, giornalista che da laziale ha studiato e raccontato nei suoi libri la ‘ndrangheta e, soprattutto, le sue donne. «Forse è vero che i calabresi dovrebbero aprirsi di più, ma l’informazione dovrebbe prestare alla Calabria molta più attenzione».