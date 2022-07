La panchina gialla: a Polia un’iniziativa per accendere i riflettori sull’endometriosi

Aprire al confronto, accendere i riflettori su una malattia invalidante. Polia ha inaugurato la dodicesima Endopank Tm calabrese. Si tratta di una iniziativa pensata per sensibilizzare sull’endometriosi. La panchina gialla diventa quindi il simbolo di una lotta non più in solitudine. Una rete di solidarietà ma anche di conoscenza, di informazioni e di supporto utili soprattutto alle giovani per facilitare diagnosi precoci e scongiurare danni irreparabili. [Continua in basso]

L‘evento “Sediamoci sul giallo: Endopank Tm” si è svolto in piazza Dottor Pizzonia. A presentare il progetto l’associazione “La voce di una è la voce di tutte”, da anni impegnata in attività di informazione, accoglienza e solidarietà. L’appuntamento a Polia ha consentito di mettere in luce vari aspetti: medico, sociale, psicologico ed empirico. Sono intervenuti il sindaco, Luca Alessandro; la consigliera alla cultura, al volontariato e associazionismo, alle politiche giovanili e alle pari opportunità, Alessia Buccinnà; il direttore del Dipartimento del 118, Emergenza-Urgenza, dottor Antonio Talesa; l’ostetrica, dottoressa Barbara Pizzonia; la presidente dell’associazione Cda Calabria odv, Graziella Catozza. Ha moderato il dibattito informativo la tutor referente dell’associazione, Carmen Amato.

«La popolazione – hanno sottolineano gli amministratori comunali – si è mostrata particolarmente interessata e commossa. Le varie testimonianze hanno colpito i presenti, che hanno da subito instaurato un rapporto empatico con i relatori, toccati, ognuno a proprio modo, dall’argomento».

Tags

endometriosi

polia

Articoli correlati