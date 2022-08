Vibo Marina, la tradizione della processione a mare verrà rispettata: tutto pronto per domenica

Arriva a Vibo Marina il quadro della Madonna venerato nel santuario di Pompei

Domenica 21 agosto la tradizione lunga 74 anni si ripeterà. Niente luminarie e spettacoli pirotecnici, ma una semplice processione lungo le vie del paese e poi sulle acque del porto. Una cerimonia religiosa sobria ma di grande richiamo sociale e spirituale, fortemente voluta dai fedeli. Dopo le incertezze degli ultimi mesi e grazie all’intervento dirimente del vescovo, Attilio Nostro, e al sostegno di molte associazioni e semplici cittadini, la processione si svolgerà regolarmente nelle acque del porto. L’imbarcazione che trasporterà la statua della Vergine Maria sarà il motopeschereccio “Silvia Madre”, dei fratelli Gambardella. La statua, come noto, è una pregevole riproduzione in cartapesta leccese del quadro custodito e venerato da migliaia di fedeli nel santuario di Pompei. L’ingiallita fotografia, risalente ai primi anni del dopoguerra, si riferisce all’arrivo a Vibo Marina della sacra effigie proveniente da Pompei per concessione dei Custodi del Santuario che, per la prima volta, venne portata in processione per le vie del borgo marinaro.



La statua sarebbe stata, in seguito, diventata la protagonista della suggestiva processione che ogni anno richiama migliaia di persone. Un rito al quale la gente della cittadina portuale, dopo due anni di forzato stop a causa delle misure di contenimento della pandemia, non ha voluto rinunciare appellandosi dapprima al vescovo per poi offrire il proprio sostegno alla realizzazione di un rito religioso che racchiude in sé anche una valenza sociale rappresentando un momento di coesione per tutta la cittadinanza della cittadina portuale.