Centri estivi, al Comune di Vibo possibile per le famiglie ritirare i voucher: ecco giorni e orari

Pubblicato dal Comune di Vibo Valentia l’Avviso di convocazione, per le famiglie beneficiarie dei centri estivi per l’anno 2022, per il ritiro dei voucher. «Si avvisano le famiglie – si legge nell’Avviso predisposto dalla dirigente di settore di Palazzo Luigi Razza Adriana Teti – che hanno presentato istanza per la partecipazione dei propri figli ai centri estivi che dovranno presentarsi presso gli uffici dei Servizi sociali di questo Comune, lunedì 29 agosto e martedì 30 agosto, dalle ore 9:30 alle ore 12:30, per il ritiro dei voucher. In caso di ritiro da persona diversa di chi ha presentato domanda, è necessario munirsi di delega firmata con relativo documento di identità del delegante. Non saranno effettuate consegne in orari diversi da quelli indicati. Obbligatorio presentarsi con un documento di identità».