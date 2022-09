Successo a Nicotera per la Notte bianca: «Puntiamo ad avere turismo 12 mesi all’anno»

Bagno di folla a Nicotera per la Notte bianca, che si è svolta ieri sera per le principali vie del centro storico. Inizialmente prevista per il 23 agosto, a causa del maltempo è poi slittata al 3 settembre raccogliendo comunque un grande successo di pubblico.

La serata ha avuto inizio alle ore 19 nel chiostro di Palazzo Convento, con un concerto chitarristico rientrante nel Festival Guitaromanie. A seguire, per le vie del paese si sono esibite due coppie di giganti e una street band. Presenti anche due postazioni di musica e karaoke e anche il Vespa Club di Nicotera con la sua gara di lentezza.

Lo spettacolo principale poi, in piazza Santa Caterina, con il gruppo di musica popolare calabrese Etnosound che ha attratto diverse centinaia di persone da tutto il circondario.