Filadelfia, percettori del reddito di cittadinanza in campo per aiutare anziani e disabili

Iniziativa del Comune, che ha aperto uno sportello di ascolto per fornire assistenza alle persone più deboli nelle normali attività quotidiane. Sarà possibile presentare domanda fino al 30 settembre

Il Comune di Filadelfia ha annunciato che è stato aperto uno sportello di ascolto rivolto ai cittadini anziani e disabili residenti all’interno del territorio di competenza. Come precisato dall’amministrazione comunale, si tratta della categoria di persone «in condizioni di autonomia personale e sociale ridotta o compromessa legate all’età, all’eventuale patologia, con condizioni sociali e familiari precarie, con una rete familiare e/o di vicinato debole o assente». Le attività di assistenza domiciliare saranno svolte dai percettori del reddito di cittadinanza. [Continua in basso]

A tal proposito, è stato pubblicato un avviso pubblico per raccogliere manifestazioni di interesse da parte di persone bisognose di aiuto nella gestione di sé, dell’ambiente di vita, delle relazioni e nella realizzazione di semplici attività esterne. La domanda potrà essere presentata direttamente

dall’interessato, da un familiare o da un tutore.

Diverse le tipologie di intervento previste, che potranno riguardare il sostegno alla persona anziana o disabile nello svolgimento di attività quotidiane (ad esempio il ritiro e consegna a domicilio dispesa, farmaci, assistenza animali), oppure il supporto nelle pratiche amministrative presso i vari uffici. Ed ancora l’accompagnamento nei luoghi di culto, giardini pubblici, studi medici, così come nelle case di familiari e vicini. Insomma, tutte le attività finalizzate a «mantenere o ristabilire relazioni affettive e sociali a favorire l’integrazione sociale o relazionale per il miglioramento delle qualità di vita». Per potere richiedere l’assistenza, basterò compilare la domanda che si trova sul sito del Comune (o richiederla all’ufficio Servizi Sociali) entro il 30 settembre.