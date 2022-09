Gerocarne: scuolabus gratis sino a dicembre per gli studenti

Il Comune di Gerocarne, in vista dell’avvio del nuovo anno scolastico, fornirà gratis il servizio di scuolabus per tutti i bambini ed i ragazzi delle scuole dell’obbligo del comprensorio, fino al 31 dicembre. Ad annunciarlo il sindaco Vitaliano Papillo: “In un periodo difficile anche per le casse comunali, siamo davvero orgogliosi di questa possibilità con cui da un parte proviamo a strappare un sorriso alle nostre famiglie messe in ginocchio dal caro bollette, dai rincari su alimenti, materie prime e carburanti, e dall’altra, incentiviamo la mobilità sostenibile. Non è molto, vorremmo fare molto di più – aggiunge Papillo – ma almeno così i nostri genitori avranno un pensiero in meno a cui badare. Al momento sarà fruibile fino alla fine dell’anno solare, ma – conclude – faremo di tutto per prolungare la gratuità dello scuolabus fino al termine delle lezioni”.