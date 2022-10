A Tropea la presentazione del quaderno speciale dedicato alla serva di Dio -Video

class="lac-video-embed" width="640" height="360" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="">

di Saverio Caracciolo

Ogni anno l’Associazione Sos Korai Onlus di Tropea, guidata dal presidente Beatrice Lento, in occasione della giornata Internazionale della donna, pubblica un quaderno dedicato a varie figure femminili calabresi che negli anni si sono distinte per il loro impegno nella società. Un lavoro presentato nel corso di un evento che si è svolto nei giorni scorsi all’interno del Palazzo Santa Chiara a Tropea. [Continua in basso]

Al tavolo dei relatori, davanti ad un pubblico numeroso, erano presenti, tra gli altri, l’artista Francesco Caracciolo, il fratello maggiore dei sacerdoti Oblati don Francesco Sicari, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo di Tropea Francesco Fiumara e il presidente della Pro Loco Maria Antonietta Pugliese. È stata Beatrice Lento a presentare il quaderno speciale dedicato a Irma Scrugli, intitolato “L’Arcobaleno dei Poveri“. È ancora vivo il ricordo della Serva di Dio, nata a Tropea il 4 settembre del 1907 e morta il 22 settembre 1994. Una donna che ha dedicato la sua vita ai più bisognosi, affiancando l’avventura spirituale del Beato don Francesco Mottola. Infatti fu cofondatrice con don Mottola della “Famiglia degli Oblati e delle Oblate del Sacro Cuore” oltre ad aver fondando la prima Casa di Carità a Tropea, dove venivano accolti i più bisognosi che venivano emarginati dalla società. Uomini che il Beato don Mottola definiva i “Nuju du mundu”.

La cerimonia è stata accompagnata dalla lettura dei testi del quaderno dall’attrice Noemi Di Costa. Durante la serata si sono esibiti la soprano Gemma Fazzari e il maestro Emilio Aversano. Sono inoltre intervenuti il sindaco di Tropea Giovanni Macrì, l’avvocato Ottavio Scrugli, nipote di Irma Scrugli, Liliana Vita, Sorella maggiore delle Oblate del Sacro Cuore, Mario Romano della Romano Arti Grafiche, Pino Romeo Presidente della Consulta e don Ignazio Toraldo parroco della Concattedrale di Tropea.

Il quaderno speciale, stampato dalla Romano Arti Grafiche di Tropea con il sostegno della Distilleria Caffo, è destinato a tutti i bambini dell’Istituto Comprensivo di Tropea. I testi curati da Beatrice Lento, descrivono con un linguaggio semplice ma profondo la vita spirituale della Serva di Dio. All’interno del quaderno, 36 acquerelli realizzati gratuitamente dall’artista tropeano Francesco Caracciolo. Alla fine della presentazione una delegazione di alunni dell’istituto comprensivo di Tropea hanno donato al Sindaco di Tropea un ritratto di Irma Scrugli realizzato dagli stessi ragazzi.

Articoli correlati