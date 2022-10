Disagi al “Berto” di Vibo, il liceo ai rappresentanti degli studenti: «Versione non vera»

«In replica all’articolo pubblicato ieri sera sulla testata del quotidiano il Vibonese si precisa che la versione data dai ragazzi sulle criticità evidenziate presso il Liceo Scientifico “Berto” non corrisponde a verità: l’amministrazione provinciale ha risolto i problemi idrici in tempo reale e sta risolvendo quelli elettrici, in quanto questi ultimi necessitavano di maggiori tempi tecnici. A seguito dell’episodio denunciato inerente alla presenza di un topo in una classe, è stata inoltre effettuata una prima derattizzazione ieri e in merito è stata fatta un’ulteriore richiesta all’Asp di riferimento e all’amministrazione provinciale. Gli studenti hanno potuto constatare in questi giorni e per l’intera giornata di lunedì 7 ottobre, l’impegno costante della scuola, peraltro ribadito telefonicamente nel tardo pomeriggio di ieri agli stessi rappresentanti d’Istituto». Così una nota del liceo scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia.