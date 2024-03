Formazione, il liceo “Berto” di Vibo ottiene l’accreditamento Erasmus+

Il Liceo scientifico “Giuseppe Berto” di Vibo Valentia ha raggiunto un traguardo significativo: l’accreditamento Erasmus+. Questo prestigioso riconoscimento apre le porte a una serie di opportunità stimolanti ed altamente formative sia per gli studenti che per i docenti. Si tratta di un passo importante nel percorso della scuola verso l’eccellenza educativa internazionale. Grazie a questa importante obiettivo raggiunto dall’istituzione scolastica vibonese, gli studenti avranno la possibilità di partecipare a programmi di scambio all’estero, arricchendo il loro bagaglio culturale. La possibilità di fare questo tipo esperienze educative e di entrare in contatto con realtà scolastiche nuove e diverse, infatti, non solo potrà contribuire alla crescita umana e culturale degli allievi del “Berto”, ma questo iter formativo potrà far sì che possano diventare cittadini globali consapevoli.

Tra le molte positività associate all’accreditamento Erasmus+ per il liceo scientifico vibonese, vi è la possibilità per gli studenti di immergersi in nuove culture, lingue e metodologie di apprendimento. Questa apertura al mondo li arricchirà personalmente e li renderà più flessibili e adattabili in un contesto globale sempre più interconnesso. Ma non saranno solo gli studenti a beneficiare di questa opportunità. Anche i docenti dell’istituto avranno la possibilità di partecipare a programmi di formazione e scambio professionale all’estero. Questa esperienza non solo arricchirà le loro competenze didattiche, ma aprirà anche nuove prospettive sulla pedagogia e sulla pratica educativa. La mobilità internazionale promossa dall’Erasmus+ favorisce la diversità culturale e promuove la comprensione interculturale tra gli studenti. Questo è fondamentale per affrontare le sfide globali in un mondo sempre più interconnesso. Il dirigente scolastico del “Berto” Licia Bevilacqua, quindi, si è detta «entusiasta di questa nuova fase. La scuola si impegna a massimizzare le opportunità offerte dall’accreditamento Erasmus+, garantendo un’esperienza educativa di alta qualità che prepara gli studenti per il successo in un contesto internazionale».

