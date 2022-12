A Mileto la festa dell’Adesione Unitalsi: formazione e momenti di riflessione

Festa dell’Adesione Unitalsi provinciale di Vibo Valentia che ha visto la partecipazione oltre che dei soci anche di una parte degli amici “speciali”, che costituiscono poi il cuore della realtà unitalsiana. L’incontro si è svolto per un piccolo momento di formazione presso la sala delle Laudi di Mileto ed è stato tenuto dall’assistente ecclesiastico don Tonino Vattiata sulle finalità e gli scopi dell’Unitalsi prendendo a riferimento il regolamento generale e gli statuti. È seguita poi la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo della diocesi di Mileto, Nicotera e Tropea Attilio Nostro presso la Basilica Cattedrale, concelebrata dall’assistente ecclesiastico don Rosario Badolato e dal parroco don Mimmo Di Carlo. Il vescovo nell’omelia, spiegando le scritture della prima domenica di Avvento partendo dal testo del profeta Isaia dove recita: «Venite, saliamo sul monte del Signore, al tempio del Dio di Giacobbe, perché ci insegni le sue vie e possiamo camminare per i suoi sentieri», ha fatto presente che «è Gesù il monte verso cui ogni cristiano, attraverso la fede e le opere di carità fraterna, è chiamato ad andare. Il tempo di Avvento è un tempo speciale per decidere di affrontare questo “viaggio” spirituale in tal senso». [Continua in basso]

Al termine della celebrazione, animata dal coro della Basilica Cattedrale, la presidente della sottosezione vibonese Rosa De Caria è stata invitata a prendere la parola salutando tutti gli intervenuti e ringraziando il vescovo della sua calorosa accoglienza e disponibilità. La serata ha visto poi il trasferimento in un locale dove tutti hanno condiviso un momento di gioia fraterna in un clima che ha fatto pregustare il tempo natalizio.

