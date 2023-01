A San Costantino Calabro successo per l’arrivo della mitica befana

Anche a San Costantino Calabro è giunta la mitica befana, accolta da grandi e piccini nella locale Casa del Popolo. La manifestazione dell’arrivo della simpatica vecchina è stata organizzata e curata nei dettagli dalla sezione territoriale dell’associazione turistica Pro Loco, presieduta da Costantino Suppa. La befana ha allietato l’incontro donando abbracci, distribuendo dolciumi e, soprattutto, regalare un sorriso a tutti coloro che hanno preso parte alla manifestazione. Nel corso della serata si è svolta anche la tradizionale tombolata, grazie ai premi donati in parte dalle aziende che operano nel comune di San Costantino Calabro, da sempre vicine alle molteplici iniziative promosse sul territorio dalla locale Pro Loco. «L’arrivo della befana – così come ci tiene oggi a sottolineare il presidente Suppa – ha infatti rappresentato soltanto l’ultima di una serie di manifestazioni che l’associazione turistica ha messo in campo durante le festività natalizie e per tutto il corso dell’anno a favore della comunità del Vibonese, grazie all’attiva vita sociale che la contraddistingue e al lavoro svolto da tutto il suo team». [Continua in basso]

Nell’occasione, la guida della Pro Loco di San Costantino Calabro ricorda anche che è partita la campagna di tesseramento per il 2023 e che sta per uscire il nuovo bando per il Servizio civile all’interno della realtà associativa, «che da molti anni sta permettendo a tanti giovani di operare al servizio della comunità e di percepire un contributo economico rimanendo nel nostro territorio».

