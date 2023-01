San Calogero, il Comune ottiene 119mila euro per il rifacimento della strada in località “Saggio”

L’amministrazione comunale di San Calogero, guidata dal sindaco Giuseppe Maruca, ha ottenuto fondi da impiegare per località “Saggio”. Ne dà contezza lo stesso primo cittadino che in un avviso diramato anche tramite i social spiega: «Con nota del 18 gennaio 2023, la Regione Calabria ha comunicato l’ammissione a finanziamento della domanda presentata in data 19 febbraio 2021 a valere sulla Misura 4 del Psr Calabria annualità 2021. Si tratta di un finanziamento di 119.744,01 euro da utilizzare per il rifacimento della strada di località Saggio». Il sindaco Maruca aggiunge: «Questo è uno dei tanti risultati ottenuti da questa Amministrazione che, lavorando su tutti i settori sta portando a casa importanti risultati. Nel merito riteniamo corretto ringraziare l’Ufficio tecnico del nostro Comune, nella persona dell’ingegnere Lagadari, che di concerto con l’Amministrazione comunale e con i diretti amministratori responsabili (gli ingegneri Vincenzo Zinnà e Domenico Zinnà) hanno centrato un importante obiettivo».

