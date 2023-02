Nicotera, trovati ordigni bellici in mare: vietate pesca e navigazione fino alla bonifica

Ordinanza della Capitaneria di porto di Vibo Valentia per garantire la sicurezza nell'area interessata dal rinvenimento

Sorpresa sotto il mare nicoterese. Nei giorni scorsi, infatti, sul fondale dello specchio d’acqua antistante Nicotera Marina, è stato rinvenuto del materiale bellico. Circostanza che ha indotto la Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina a emanare un’ordinanza «a tutela della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare». Il provvedimento, firmato dal comandante in seconda Agazio tedesco, prende le mosse da una comunicazione dei carabinieri della Stazione di Nicotera Marina afferente al ritrovamento di ordigni bellici giacenti sul fondale nicoterese, precisamente di fronte al lido Medameo. [Continua in basso]

La Capitaneria di porto ha provveduto il giorno stesso ad informare la Prefettura di Vibo Valentia, «ai fini dell’adozione delle azioni di propria competenza per la bonifica dell’area», e nel frattempo ha emanato l’ordinanza. Quest’ultima prevede che «per un raggio di 100 metri dal punto avente coordinate geografiche Lat. 38°32’ 56’’N – Long. 015° 55’ 43’’ E (datum di riferimento WGS84) è vietato: navigare, ancorare e sostare con qualsiasi unità sia da diporto che ad uso professionale; effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; svolgere attività di pesca di qualunque natura; effettuare la balneazione». Chi non rispetterà tali divieti andrà incontro a sanzioni amministrative pecuniarie.

Il provvedimento resterà in vigore fino all’avvenuta bonifica del sito interessato dalla presenza degli ordigni bellici. Nell’ordinanza si precisa inoltre che non sono soggetti al divieti di navigazione e immersione i mezzi e il personale della Guardia costiera, delle forze di polizia e di emergenza e pronto soccorso che debbano accedervi per ragioni di servizio.

