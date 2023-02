Vibo, alla scuola Murmura riscaldamenti ripristinati: arriva una nuova caldaia

Riscaldamenti ripristinati nella giornata di oggi all’Istituto comprensivo “Murmura” di Vibo Valentia, dopo i disagi registrati nei giorni scorsi. In particolare, erano tre le aule in cui i dispositivi non funzionavano correttamente. Il ché, abbinato alle rigide temperature di questi giorni, ha creato condizioni non ottimali per alunni e personale scolastico. Tant’è che oggi sono state numerose le famiglie che avevano deciso di non mandare a scuola i propri figli e diverse, dunque, le assenze che si sono registrate.

Ieri pomeriggio a Palazzo Gemini – lungo la Statale 18, che da settembre ospita l’Istituto comprensivo per via dei lavori in corso nella sua sede originaria – è arrivato l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vibo, Giovanni Russo, e i tecnici della ditta che si occupa della manutenzione dell’impianto di riscaldamento. Dopo le apposite verifiche, sono stati messi in atto gli interventi atti a riportare a normalità la situazione, che comunque resta monitorata. Sono stati dunque riparati i tre dispositivi non funzionanti e c’è di più: nella tarda mattinata di oggi – fanno sapere dalla scuola – i tecnici sono tornati a Palazzo Gemini per installare una nuova caldaia al fine di implementare l’impianto di riscaldamento.