A Tropea l’assemblea plenaria nazionale di “Formazione Steam – Scuola futura”

A inizio maggio l’ex monastero di Santa Chiara ospiterà l’assemblea plenaria nazionale di chiusura della “Formazione Steam – Scuola Futura”, la piattaforma per la formazione del personale scolastico (docenti, personale Ata, Dsga, Ds), nell’ambito delle azioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), “Missione Istruzione”. L’Istituto d’istruzione superiore di Tropea “Pasquale Galluppi” risulta infatti uno dei 50 poli d’Italia selezionati per la formazione all’uso delle nuove tecnologie nella didattica. [Continua in basso]

L’Istituto organizza corsi a livello nazionale per docenti di ogni ordine e grado con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, per tutte le tematiche Steam. «Le sedi utilizzate come workshop – ha fatto sapere il dirigente scolastico Nicolantonio Cutuli – sono state le scuole stesse di tutta Italia e in occasione di questo evento saranno presenti a Tropea docenti e personale scolastico proveniente da tutta la nazione. Non è stato semplice raggiungere questo importante obiettivo, ma c’è tanto fermento nel nostro comparto scolastico e gli impulsi che abbiamo ricevuto ci hanno consentito di rientrare nella rosa di queste 50 istituzioni scolastiche assieme agli altri due Poli Steam calabresi di Cosenza e Reggio Calabria. Finora sono stati eseguiti 36 moduli da venticinque ore ciascuno su tutto il territorio provinciale, includendo così tutte le specificità degli indirizzi scolastici presenti». Per il dirigente Cutuli, concludere questo percorso «alla presenza anche della sottosegretaria all’Istruzione Paola Frassinetti significa offrire una puntuale e costante formazione a tutto il comparto scolastico così che ne possano beneficiare anche i nostri alunni».

