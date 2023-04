“A Pasqua non solo parole”, dalla mensa sociale alla raccolta di giochi: l’iniziativa nel Vibonese

L’Istituto per la Famiglia 278 di Ionadi presenta il calendario delle attività pasquali che saranno realizzate a partire da oggi 1 aprile in seno al progetto Lumina sostenuto da Fondazione con il Sud con il Bando Volontariato 2021. «Non possiamo prescindere dall’insegnamento cristiano del nostro Maestro che ci ha mostrato il suo amore con azioni concrete ed eterne – ricorda il presidente Luigi Leone -. Per questo la nostra azione quotidiana ormai ben conosciuta nel territorio non si ferma anzi si arricchisce di nuove attività». Oltre alle consuete opere sociali quali la raccolta alimentare, di vestiario, cibi pronti, si è deciso di introdurre la distribuzione di giocattoli e libri per i minori e la mensa sociale serale del venerdì per creare nuovi momenti di condivisione ed aiuto. [Continua in basso]

«Il nostro obiettivo è redistribuire il benessere e convogliare più forze possibili nei confronti delle fasce più deboli», racconta la segretaria Caterina Virdò, responsabile anche dell’Atelier sociale. Per questo ci si è attivati con delle giornate stabilite in cui la cittadinanza può usufruire dell’Atelier ed aiutare a realizzare delle creazioni da incanalare in beneficienza. Rimangono attivi il Focal Point Antiviolenza in collaborazione con il Centro D’ascolto Ariel e lo Sportello Famiglie dove è possibile fornire consulenza fiscale, legale ed alfabetizzazione informatica a stranieri e residenti in situazioni di fragilità sociale. La biblioteca sociale, poi, è da anni presente nella sede di Mileto: l’invito per la cittadinanza è a non cestinare i libri usati ma a consegnarli per renderli fruibili a tutti.

Anche la sezione di Protezione Civile non si ferma: «Oltre alle convenzioni con le amministrazioni comunali abbiamo deciso di portare avanti una iniziativa senza precedenti. In occasione dell’esercitazione “Sisma dello Stretto 2022” tenutasi a Bova Marina nei giorni 4/5/6 novembre 2022, evento organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile con le regioni Calabria e Sicilia, presso il Campo Sportivo Veterani dello Sport, l’Istituto per la Famiglia sez. 278 Ionadi, ente accreditato di Protezione civile, in rete con altre realtà del territorio e supportato dai volontari IPF 55 di Condofuri del Progetto VI.VO. Vicinati Volontari, si è attivato per informare la popolazione presente delle procedure da attivarsi in caso di rischio catastrofico». [Continua in basso]

Riferisce il presidente Luigi Leone: «La nostra sfida è attivare un nuovo servizio di informazione e prevenzione rischi catastrofi per contrastare la disinformazione, l’isolamento, l’ansia, la paura che possono innescare reazioni sconsiderate e irragionevoli nella popolazione in occasione di eventi imprevisti e catastrofici». I volontari dell’associazione si sono resi pertanto disponibili ad organizzare incontri formativi e consulenze gratuite rivolte alla popolazione sia a domicilio che presso le sedi del sodalizio, nonché a diffondere degli opuscoli informativi per ogni fascia d’età per delle situazioni tipo che possono verificarsi. «Unitevi a noi per espandere i nostri servizi solidali – è l’invito dell’associazione – e venite a trovarci presso le nostre sedi e… venite a cena da noi il venerdì sera, vi parleremo di come potete essere aiutati o come potete contribuire a rendere questi tempi meno difficili».

