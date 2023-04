Maltempo in Calabria, in arrivo nubifragi e vento forte: è allerta arancione pure nel Vibonese

La protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta arancione su tutto il versante jonico della Calabria e sul versante Tirrenico reggino, vibonese e catanzarese per la giornata di domani, lunedì 3 aprile. Il bollettino prevede fenomeni temporaleschi che potranno assumere carattere di nubifragio.

Le temperature saranno in calo ovunque con valori massimi che non supereranno i 12-14°C; i venti soffieranno a tratti con forte intensità dai quadranti settentrionali e soprattutto sull’alto Jonio, dove anche i mari risulteranno molto mossi.

Scuole chiuse a Catanzaro

A seguito del bollettino di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione civile regionale alle ore 13 e al successivo aggiornamento delle ore 16.00, il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha disposto, per lunedì 03 aprile 2023, la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado statali e paritarie del capoluogo (compresi i servizi educativi per l’infanzia e per la scuola dell’infanzia pubblici e privati, asili nido pubblici e privati e ludoteche, attività scolastiche ed extrascolastiche).

Il provvedimento è stato adottato, in via cautelare, alla luce delle previsioni che, nella giornata di domani riportano possibili rovesci di forte intensità.