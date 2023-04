Polizia postale, i sindacati provinciali: «A Vibo forti criticità, si intervenga»

«Ad ottobre cambia la denominazione in Sezione operativa per la Sicurezza cibernetica Sosc, da qualche giorno han cambiato lo scudetto distintivo della specialità, ma per i problemi della Sezione di Vibo Valentia non si muove foglia», a dichiararlo sono i segretari provinciali di Siulp (Franco Caso), Sap (Francesco Franza), Siap (Domenico Palermo) e Fsp (Roberto Bucca) riferendosi all’ultimo Decreto del Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica sicurezza datato 31 marzo 2023 che istituisce il nuovo distintivo di specialità per il personale della Polizia postale. Il rinnovato assetto organizzativo, che interesserà gli Uffici centrali e periferici operanti sulla sicurezza informatica, a Vibo Valentia tarda ad arrivare ed «è inammissibile – continuano i segretari delle prime quattro organizzazioni sindacali della Polizia di Stato che in provincia rappresentano nove poliziotti su dieci – che, a tre anni dalla riapertura della Sezione e dopo tutti questi “investimenti” previsti sulla sicurezza informatica, “la Postale” continua ad avere, nel silenzio più totale, le stesse criticità che presentava a maggio 2020». [Continua in basso]

«La sicurezza dei Poliziotti della Postale non è un optional» e quindi «concludono i rappresentanti di Siulp-Sap-Siap-Fsp – era doveroso notiziare i competenti uffici ministeriali e le rispettive segreterie nazionali, per richiedere un intervento in tempi brevi per la risoluzione dei problemi che investono la citata Sezione, ovvero la “sicurezza sui luoghi di lavoro” (relativamente alle postazioni ed agli spazi), l’assetto “logistico” (da tre anni la Sezione è allocata in 18 metri quadri di superfice), “la carenza di risorse umane” (che si tramuta in elevati carichi di lavoro) e l’asset “tecnologico” (la Sezione è sprovvista di una linea internet dedicata); premesso tutto ciò, non escludono ulteriori iniziative sul territorio per porre fine al perdurare di questa situazione che affligge da circa tre anni gli operatori della Postale di Vibo Valentia e che ha indirettamente tante ricadute negative sul servizio offerto al cittadino».

LEGGI ANCHE: Tentata estorsione a Mileto: ci sono altri due indagati, uno si è costituito