A Vibo Valentia la conclusione del progetto “Pretendiamo Legalità” promosso dalla Polizia di Stato

Si sono conclusi gli incontri con le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della provincia vibonese, promossi dal Dipartimento della P.S. nell’ambito della sesta edizione del progetto “PretenDiamo Legalità” con lo scopo di stimolare riflessioni sull’importanza della legalità, sul rispetto delle regole e dei principi fondamentali della Costituzione nella vita di tutti i giorni, sull’uso consapevole dei mezzi di comunicazione virtuale e sui rischi connessi al mondo digitale. Il progetto-concorso, a seguito degli incontri con gli studenti, prevedeva la realizzazione di elaborati, arti figurative, spot o fumetti attinenti alle tematiche trattate durante gli incontri che, anche quest’anno, sono stati realizzati con molto entusiasmo. [Continua in basso]

In considerazione dell’impegno e dell’eccellente qualità dei singoli progetti, non poche le difficoltà per selezionare i lavori vincitori a livello provinciale, i quali concorreranno, successivamente, a livello nazionale. Al riguardo, in occasione del 171° anniversario della fondazione della Polizia di Stato, alcuni di questi saranno esposti mercoledì 12 aprile, all’interno del Castello Normanno-Svevo ove si terrà la cerimonia celebrativa.